9 сентября, 09:23

В Ленобласти в ДТП с возгоранием автомобилей на трассе погибли два человека

Полицейские проводят проверку по факту массовой аварии на трассе "Сортавала"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП с участием четырех автомобилей перед пунктом таможенного пропуска на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 9 сентября, около 09:30 мск, в Приозерском районе Ленинградской области на трассе "Сортавала" перед пунктом таможенного пропуска водитель грузового автомобиля совершил столкновение с тремя легковыми машинами с последующим возгоранием транспортных средств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, два человека погибли. Общее количество пострадавших уточняется.

Полицейские проводят проверку по факту массовой аварии на трассе "Сортавала". 

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