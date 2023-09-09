9 сентября, 14:45
Военная операция на Украине

При обстреле ВСУ рынка в Донецке пострадал мужчина

Мэр Алексей Кулемзин отметил, что также повреждены оконные блоки в здании детского сада и торговые павильоны на книжном рынке

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил травмы при обстреле украинской армией рынка в Киевском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

Ранее он писал, что при обстреле района погиб один мирный житель - мужчина 1956 года рождения, еще один - мужчина 1963 года рождения - получил травмы.

"В результате обстрела Киевского района на рынке "Маяк" получил ранение мужчина 1979 г. р.", - отметил мэр.

После обстрела Киевского района повреждены оконные блоки в здании детского сада № 304 по улице Гаражной, а также торговые павильоны на книжном рынке "Маяк". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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