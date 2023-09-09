Суд в Петербурге постановил арестовать бывшего директора НИИ вакцин и сывороток

По версии следствия, Виктор Трухин причинил предприятию ущерб на сумму 436,7 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге постановил заключить под стражу бывшего директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Трухина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере", сроком по 7 ноября 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что, по версии следствия, Трухин причинил предприятию, которое возглавлял, ущерб на сумму 436,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Трухина уволили с должности директора Федерального государственного унитарного предприятия "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства России после плановой проверки.