В Гане при взрыве в карьере погибли четыре человека

Несколько человек получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека, включая одного гражданина Китая, погибли на западе Ганы при взрыве на территории карьера по добыче гранита. Об этом сообщил ганский новостной портал Graphic.

Наряду с погибшими еще несколько человек получили ранения, двое из них находятся в критическим состоянии, отмечает портал. Четверо пропали без вести, ведется их поиск.

Причина взрыва, произошедшего 9 сентября, пока неизвестна. Его сила была столь значительной, что разрушенными оказались расположенные вблизи карьера дома и постройки. Карьер находится в управлении китайской компании Omni.