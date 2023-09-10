Пушилин сообщил, что за день под обстрелами со стороны ВСУ в ДНР ранены три человека

Противник выпустил по территории республики более 200 различных боеприпасов

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Три человека за сутки ранены в Донецке и Макеевке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Сегодня в течение дня противник выпустил по территории республики более 200 различных боеприпасов. <...> Ранены три мирных жителя - в Макеевке и Александровке", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при обстрелах применялись системы залпового огня, ствольная артиллерия калибром 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа.