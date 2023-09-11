СМИ: в Ливии в результате наводнения, вызванного циклоном "Даниэль", погибли 150 человек

Как сообщил телеканал Al Arabiya, в Дерне объявили режим стихийного бедствия

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 150 человек погибли в результате вызванного циклоном "Даниэль" наводнения в городе Дерна, расположенном на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, Правительство национального единства Ливии объявило в городе режим стихийного бедствия. Как сообщает информационный портал Al Wasat, из-за циклона также сильно пострадал город Эль-Байда. В результате проводимой силами армии операции по эвакуации местных жителей была потеряна связь с пятью военнослужащими.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в прибрежные города штормовой ветер и сильные ливни с грозами. Накануне командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар поднял уровень боеготовности всех воинских частей до максимального.