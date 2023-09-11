11 сентября, 08:15

В Мали разбился самолет национальных ВВС

Погибли 10 человек, среди которых 6 были военными

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Самолет ВВС Мали Ан-26 разбился на востоке страны по причине технической неисправности. Об этом сообщил чадский новостной портал Al Wihda.

По его данным, погибли 10 человек, среди которых 6 военных, остальные - гражданские лица. Есть раненые. Самолет разбился в 50 км от города Гао, где находится база сил Мали.

В свою очередь малийский новостной портал Maliactu передает, что авария произошла 9 сентября. Он подчеркивает, что действующие в районе Гао экстремистские группировки не причастны к падению самолета. 

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