На Тенерифе спустя почти месяц локализовали лесной пожар

Огонь уничтожил почти 15 тыс. га лесных насаждений

МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Лесной пожар на острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) удалось локализовать спустя почти месяц после того, как началось возгорание. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила глава правительства Тенерифе Роса Давила.

По ее словам, пожар, начавшийся 15 августа, "признан локализованным". Огонь уничтожил почти 15 тыс. га лесных насаждений.

Ранее из соображений безопасности из-за возгорания были эвакуированы тысячи человек. В борьбе со стихией были задействованы сотни пожарных.

Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо назвал природный пожар на Тенерифе самым серьезным за последние 40 лет.