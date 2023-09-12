Суд приговорил трех жителей Дагестана к срокам до 18 лет за финансирование терроризма

Обвиняемые не признали вину в инкриминируемом преступлении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил обвиняемых по делу о финансировании терроризма, фигурантами которого является редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев и еще двое жителей республики, к срокам от 17 до 18 лет колонии, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил Гаджиева, Ризванова, Тамбиева признать виновными <...> и назначить наказание [в виде лишения свободы] на сроки 17 лет, 18 лет, 17,5 года соответственно", - сказал судья.

Сторона защиты намерена обжаловать решение суда. "Конечно, будем обжаловать", - сказали журналистам после оглашения приговора адвокаты подсудимых.

В Южном окружном военном суде дело слушалось с 2021 года, обвиняемые не признали вину в инкриминируемом преступлении. Прокурор просил суд назначить каждому из них по 19 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и по 250 тыс. рублей штрафа.

По версии следствия, в 2009 году Гаджиев, Ризванов, Тамбиев и другие неустановленные лица объединились с Исраилом Ахмеднабиевым, который придерживается радикальных религиозных взглядов, для участия в деятельности экстремистских и террористических организаций. Являясь редактором отдела "Религия" газеты "Черновик", Гаджиев опубликовал несколько статей, в которых призывал граждан вносить средства в созданные членами группы якобы благотворительные фонды, а также пытался воздействовать на сознание людей с целью вовлечения их в участие в деятельности террористической организации. На счета фондов поступило не менее 68 млн рублей, $200 тыс. и 48 тыс. турецких лир. В июле 2019 года Гаджиева задержали, позже суд принял решение о его аресте.