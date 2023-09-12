В Ярославской области загорелись емкости с мазутом

Пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м

ТАСС, 12 сентября. Кубовые емкости с мазутом горят на территории бывшего предприятия "Сельхоз химия" в поселке Фоминское Тутаевского района Ярославской области. Пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Горят кубовые емкости с мазутом. … В 10:15 мск объявлена локализация пожара на площади 1,2 тыс. кв. м. К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что информация о пожаре на территории бывшего предприятия "Сельхоз химия" в поселке Фоминское поступила в МЧС в 09:20 мск. По факту возгорания региональной прокуратурой организована проверка. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе ведомства.