В Туве 45 человек отравились в школе

Шестерых госпитализировали

ТАСС, 12 сентября. Жалобы на острую кишечную инфекцию получены от 45 человек из школы Кызыла в Туве. Шесть человек госпитализировано, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

"Оперативно получаю информацию о ситуации с отравлением в школе №18 в Кызыле. По последним данным, поступило 45 обращений с жалобой на кишечную инфекцию. Пятерых учащихся этой школы и одного взрослого врачи госпитализировали", - написал он.

По словам Ховалыга, в республике проверят поставщиков горячего питания в образовательные учреждения. "Все обстоятельства отравления, так же как и возбудитель инфекции, устанавливаются специалистами. У работников столовой взяты анализы, также исследуются образцы пищи, которую ели школьники. Сам пищеблок закрыт до установления всех причин и их устранения", - пояснил Ховалыг.

В новость внесена правка (в 15:43 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - шесть человек.