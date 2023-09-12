12 сентября, 12:58

На Кубани капитана теплохода осудили условно за контрабанду сырой нефти на Украину

Его обвинили в в незаконном вывозе свыше 80 тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новороссийска признал виновным капитана теплохода ALTAI в незаконном вывозе сырой нефти более чем на 2 млрд рублей с территории России на Украину и приговорил его к четырем годам условного срока. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Ленинским районным судом г. Новороссийска оглашен приговор в отношении Александра Валеева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что события разворачивались в марте 2020 года. На тот момент Валеев был капитанов теплохода ALTAI. Действуя по указанию неустановленного лица, он загрузил в порту Новороссийска на борт более 80 тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей и направился в порт Южный на Украине. При этом он знал, что вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен и предоставил недостоверные документы, где пунктом назначения и выгрузки нефти был заявлен порт Аугуста (Италия). 

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