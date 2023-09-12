У берегов Гренландии на мель сел круизный лайнер более чем с 200 пассажирами на борту

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Круизный лайнер Ocean Explorer, на борту которого находится не менее 206 человек, сел на мель у берегов Гренландии. Об этом сообщило датское объединенное арктическое командование на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Арктическое командование в понедельник днем получило сообщение о том, что круизный лайнер Ocean Explorer сел на мель на северо-востоке Гренландии и что судно не может освободиться самостоятельно. На борту лайнера находятся 206 пассажиров и членов экипажа. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет, корабль не получил значимых повреждений, которые могли бы создать риски для окружающей среды", - говорится в заявлении.

"Ближайшее к Ocean Explorer судно находится в 1,2 тыс. морских миль от него и сможет прийти к нему на помощь не раньше утра пятницы по местному времени. <...> На данный момент есть несколько сценариев, как можно решить сложившуюся ситуацию. Во-первых, члены экипажа могут постараться сойти с мели самостоятельно во время прилива, во-вторых, они могут дождаться помощи от другого круизного лайнера или иных кораблей", - отмечается в заявлении.

В арктическом командовании также выразили надежду, что исландская береговая охрана сможет оказать помощь лайнеру. О случившемся уже уведомили Морское управление Дании и комиссию по чрезвычайным ситуациям.