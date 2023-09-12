Прокуратура обжаловала приговор по делу о массовом отравлении метанолом на Урале

В результате употребления суррогатного алкоголя умерли 44 человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Свердловской области, в результате которого погибли 44 жителя региона. Это следует из картотеки Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

"Апелляционное (кассационное до 2013 года) представление. <...> Заявитель: прокурор. <...> Решение по поступившей жалобе: жалоба (представление) принята к рассмотрению", - указано в картотеке.

Ранее Чкаловский суд приговорил шесть фигурантов дела к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 5,5 до 6,5 года, еще одна фигурантка получила условный срок. Как указывали в надзорном ведомстве, решение планировали обжаловать в связи с "мягкостью назначенного осужденным наказания".

Государственные обвинители в ходе судебных прений просили суд назначить семи фигурантам уголовного дела наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере).

По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021-го обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы. В результате употребления этой продукции с сентября по октябрь 2021 года умерли 44 человека.