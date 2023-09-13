Жителя Красноярского края осудили на семь лет колонии за призывы к подрыву Крымского моста

Приговор вынес Первый Восточный окружной военный суд

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Жителя Канска Красноярского края осудили на семь лет колонии особого режима за призывы к подрыву Крымского моста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Установлено, что мужчина в социальной сети "Одноклассники" размещал сообщения, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста", - говорится в сообщении.

Его приговорили к семи годам колонии строгого режима. Первый Восточный окружной военный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" и ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".