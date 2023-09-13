Губернатор Калужской области поддержал прокуратуру по делу о геноциде в годы войны

Общее число жертв в период оккупации региона нацистами с октября 1941 года по сентябрь 1943-го превысило 26 тыс. человек

КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время первого открытого заседания по делу об установлении факта геноцида народов СССР в период оккупации региона в годы Великой Отечественной войны поддержал заявление прокуратуры области, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"80 лет назад Калужская область была освобождена, нам нужно продолжать изучать обстоятельства и идентифицировать конкретных участников этих бесчеловечных преступлений. Правительство Калужской области поддерживает заявление прокурора Калужской области о фактах установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных оккупационными войсками и войсками Германии, их пособниками на территории Калужской области в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год в отношении не менее 326 тыс. советских граждан <...> геноцида", - сказал Шапша.

Прокурор области Константин Жиляков представил суду доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных нацистами путем расстрела, повешения и сожжения заживо. В заседании суда также приняли участие историки, эксперты, свидетели фашистских злодеяний, представители общественности, волонтеры. Накануне на пресс-конференции в Калуге депутат Госдумы от региона Геннадий Скляр сообщил, что решения судов России по делу о геноциде времен Великой Отечественной войны в российских регионах, в том числе в Калужской области, позволят сформулировать общий иск к Германии и ее союзникам о возмещении ущерба. Подобные судебные процессы проходят в Калуге, завершились в Воронеже и Смоленске.

В поданных в Калужский областной суд материалах говорится, что в период оккупации области нацистами с октября 1941 года по сентябрь 1943-го общее число жертв превысило 26 тыс. человек, было угнано более 300 тыс. человек, полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тыс. колхозов. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, по оценке на сегодняшний день, составляет почти 13 трлн рублей.