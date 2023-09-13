13 сентября, 13:06

Жителя Крыма задержали по подозрению в участии в крымско-татарском нацбатальоне

Подозреваемый также участвовал в продовольственной блокаде полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего жителя Крыма, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" (признан в РФ террористической организацией). По материалам дела, подозреваемый также участвовал в продовольственной блокаде полуострова, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что крымчанин в 2017 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана". Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в так называемой продовольственной блокаде Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, житель Крым имел возможность добровольно выйти из состава батальона, однако он не стал обращаться в правоохранительные органы с заявлением об этом. Киевский районный суд заключил его под стражу на 2 месяца Дело возбуждено по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). 

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