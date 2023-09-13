СК возбудил уголовное дело против полицейского, угрожавшего мужчине оружием в Лугансе

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская, по месту жительства сотрудника полиции провели обыски

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника полиции в Луганске, который угрожал местному жителю оружием и требовал изменить показания по уголовному делу о краже имущества. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Луганской Народной Республике (ЛНР) Елена Марковская.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР по материалам УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска Ленинского РУВД МВД ЛНР. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с угрозой применения насилия)", - сказала она.

По данным следствия, в январе сотрудник полиции на Оборонной улице в Луганске, угрожая табельным оружием, пытался склонить мужчину, располагавшего информацией о краже имущества, к изменению ранее данных им показаний.

Полицейский задержан, по месту его жительства проведены обыски.