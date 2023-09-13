Силы ПВО сбили два БПЛА над Унечским районом Брянской области

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 13 сентября. Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ сбито два беспилотных летательных аппарата над Унечским районом в Брянской области.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

По данным Минобороны, попытка пролета украинских БПЛА самолетного типа была пресечена около 22:00 мск.