В Москве в здании института "Моспроектстройиндустрия" произошел пожар

В настоящее время площадь возгорания устанавливается

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар начался на первом этаже в здании института "Моспроектстройиндустрия" в центре Москвы, есть угроза перехода огня. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На Шелепихинском шоссе, дом 23, строение 1 в здании института "Моспроектстройиндустрия" на первом этаже начался пожар, наблюдается открытое горение, есть угроза перехода на второй этаж", - сказал собеседник агентства.

"Из здания эвакуированы два охранника, больше людей там нет", - добавил он.

В настоящее время площадь возгорания устанавливается. Пожарные на месте, принимаются меры для ликвидации огня. В пресс-службе столичного ГУ МЧС уточнили ТАСС, что информация о пожаре поступила в 22:19 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на первом этаже пятиэтажного административного здания. Людей в здании нет. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.