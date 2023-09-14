В Забайкалье подрядчик сорвал ремонт автодорог из-за якобы мобилизации сотрудников

Как сообщили в региональном УФАС, подрядчик подделал письма военкомата и повестки сотрудникам компании, чтобы его не внесли в реестр недобросовестных

ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Подрядная компания ООО "ТСК" сорвала ремонт шести автомобильных дорог в Забайкальском крае. Чтобы оправдать себя, организация предоставила поддельные документы о мобилизации директора фирмы и ее сотрудников, сообщается на сайте регионального УФАС.

"Подрядчиком представлены письма военкомата и повестки сотрудникам компании и указано на оплату материалов - дорожных знаков, требуемых для выполнения работ. УФАС установлено, что ООО "ТСК" подделало документы - военкомат и банк не подтвердили их достоверность", - говорится в сообщении.

Контракт был заключен с администрацией Балейского района на сумму свыше 10 млн рублей. Подрядчик должен был отремонтировать шесть дорог местного значения, которые являются школьными маршрутами. Однако компания не приступила к работе и перестала выходить на связь.

После этого заказчик решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт. Поддельные документы о мобилизации сотрудников не помогли, и ООО "ТСК" внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.