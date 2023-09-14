14 сентября, 03:48

В центральной части Мексики при крушении самолета погибли три человека

Все жертвы находились на борту легкомоторного воздушного судна, сообщил губернатор штата Пуэбла Серхио Саломон

МЕХИКО, 14 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет в среду потерпел крушение в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Как сообщил губернатор региона Серхио Саломон, погибли три человека.

"В муниципалитете Сантьяго-Тенанго самолет врезался в жилой дом, который был пуст. Трое находившихся на борту самолета, к сожалению, погибли", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Глава штата отметил, что на месте инцидента работают пожарные и спасатели. Полиция ведет расследование причин происшествия. 

Теги:
Мексика
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация