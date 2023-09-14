В центральной части Мексики при крушении самолета погибли три человека

Все жертвы находились на борту легкомоторного воздушного судна, сообщил губернатор штата Пуэбла Серхио Саломон

МЕХИКО, 14 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет в среду потерпел крушение в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Как сообщил губернатор региона Серхио Саломон, погибли три человека.

"В муниципалитете Сантьяго-Тенанго самолет врезался в жилой дом, который был пуст. Трое находившихся на борту самолета, к сожалению, погибли", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Глава штата отметил, что на месте инцидента работают пожарные и спасатели. Полиция ведет расследование причин происшествия.