Под Волгоградом столкнулись маршрутное такси и грузовик

Есть пострадавшие

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Маршрутное такси и грузовик "Камаз" столкнулись на автодороге Краснослободск - Средняя Ахтуба в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В Среднеахтубинском районе на автодороге Краснослободск - Средняя Ахтуба (около поселка Третий Решающий) произошло столкновение маршрутного такси (маршрут №104) и грузового автомобиля "Камаз" с последующим опрокидыванием микроавтобуса. Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на участке дороги затруднено. Работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Среднеахтубинскому району. На место аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции.