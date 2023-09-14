14 сентября, 08:58

Под Волгоградом столкнулись маршрутное такси и грузовик

Есть пострадавшие

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Маршрутное такси и грузовик "Камаз" столкнулись на автодороге Краснослободск - Средняя Ахтуба в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В Среднеахтубинском районе на автодороге Краснослободск - Средняя Ахтуба (около поселка Третий Решающий) произошло столкновение маршрутного такси (маршрут №104) и грузового автомобиля "Камаз" с последующим опрокидыванием микроавтобуса. Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на участке дороги затруднено. Работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Среднеахтубинскому району. На место аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
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