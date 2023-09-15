Украинский журналист сообщил о задержании депутата Рады от запрещенной ОПЗЖ

По словам Юрия Бутусова, проходит более 50 обысков по делу Нестора Шуфрича

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по делу о государственной измене задержали депутата Верховной рады, избиравшегося от ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), Нестора Шуфрича. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

"Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области. Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича", - написал он на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации журналиста, Шуфрича обвиняют в том, что он якобы по заданию бывшего депутата Рады Владимира Сивковича выступал на украинских и российских телеканалах с целью "распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики".

Преследование ОПЗЖ на Украине

ОПЗЖ была ведущей оппозиционной политической силой Украины. Президент страны Владимир Зеленский в конце марта 2022 года объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией, в том числе ОПЗЖ. Затем по иску Минюста ее деятельность запретил суд.

На Украине также давно ведут политическое преследование Виктора Медведчука, который занимал пост главы политсовета ОПЗЖ, и его соратников. В апреле 2022 года Медведчук был задержан, обвинен в госизмене и нарушении законов ведения войны и заключен под стражу. В конце сентября Медведчук покинул Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

10 января Зеленский принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Он заявил, что лишает их гражданства согласно законам или "деталям от Службы безопасности Украины". Однако в законе "О гражданстве Украины" в статье об основаниях для утраты гражданства не значатся какие-либо данные или обвинения спецслужбы. Уже 13 января Верховная рада приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача в связи с лишением их гражданства Украины.