В Испании задержали мошенников, применявших спутниковые технологии для обмана букмекеров

Правоохранительные органы страны сообщили об аресте 23 человек

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании помогла пресечь деятельность группировки, которая занималась мошенничеством со спортивными состязаниями, используя спутниковые технологии. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, операция прошла в сотрудничестве с Европейским полицейским агентством (Европол) и Интерполом. "У группы была новая технологическая система, с помощью которой они получали доступ к сигналу в прямом эфире" со спортивных состязаний "по всему миру", уточнили в полиции. По ее версии, мошенникам удавалось "опережать сигнал, который получали букмекерские конторы", и таким образом обманывать их.

В ходе операции были задержаны 23 человека. Расследование началось в 2020 году. "Следователям удалось выявить преступную сеть румынского и болгарского происхождения, созданную на территории страны и дававшую взятки спортсменам, в основном из Румынии и Болгарии", - добавили в полиции.