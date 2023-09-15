На руднике Яковлевского ГОК "Северстали" произошло обрушение бетона

Сотрудники не пострадали

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. В подземном руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) "Северстали" в Белгородской области произошло обрушение бетона с борта горной выработки, никто из сотрудников компании не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе Яковлевского ГОК.

"15 сентября в 11:10 в подземном руднике Яковлевского ГОКа произошло обрушение бетона с борта горной выработки. Для контроля ситуации на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ключевым клиентом Яковлевского ГОКа является Череповецкий металлургический комбинат компании "Северсталь"

"Северсталь" - один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.