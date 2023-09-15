В Нальчике автомобиль наехал на остановку

Пострадали пять человек

НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на остановочный комплекс в Нальчике, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии (КБР).

"15 сентября 2023 года примерно в 17:50 мск напротив дома №320 по ул. Кирова в городском округе Нальчик произошло ДТП - наезд автомашины Lada Granta на остановочный комплекс. В результате происшествия 27-летний водитель, его пассажир - 68-летняя женщина, а также 3 пешехода, которые стояли в момент ДТП на остановке (2 женщины 38 и 42 лет, а также 14-летняя девочка), госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как пояснили журналистам в региональном Минздраве, пострадавшие доставлены в республиканскую клиническую больницу. "Среди пострадавших - девочка 2008 года рождения, медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один пациент получил травмы средней степени тяжести и еще один - ушибы легкой степени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся все необходимые обследования и реанимационные мероприятия, согласован план лечения и обследования.