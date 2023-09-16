16 сентября, 02:07

СМИ: в результате падения самолета в озеро в США погиб один человек

По данным The Seattle Times, еще один пострадал

ТАСС, 16 сентября. Один человек погиб вследствие падения двухместного гидросамолета в озеро Саммамиш в штате Вашингтон. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

По ее информации, второй человек, находившийся на борту, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как отмечает издание, ссылаясь на свидетельства очевидцев, самолет начал резко терять высоту сразу после взлета с поверхности озера. ЧП произошло 15 сентября около 11:00 по местному времени (18:00 мск). Согласно предварительным данным, речь идет о машине Seawind 3000, которых на территории США насчитывается менее 100. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование обстоятельств случившегося. 

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