В Бурятии опрокинулся вездеход

Два человека пострадали

ТАСС, 16 сентября. Два человека пострадали при опрокидывании вездехода в труднодоступной местности в Курумканском районе Бурятии. На место выдвинулись спасатели, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"Накануне в верховье реки Сея произошло опрокидывание вездехода. В результате из пяти человек двое травмированы. На место вылетел Ми-8 МЧС России", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что вылетела оперативная группа с местными спасателями и сотрудниками центра медицины катастроф. "На борту - оборудование для транспортировки и оказания медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.