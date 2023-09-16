16 сентября, 02:39

В Бурятии опрокинулся вездеход

Два человека пострадали

ТАСС, 16 сентября. Два человека пострадали при опрокидывании вездехода в труднодоступной местности в Курумканском районе Бурятии. На место выдвинулись спасатели, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"Накануне в верховье реки Сея произошло опрокидывание вездехода. В результате из пяти человек двое травмированы. На место вылетел Ми-8 МЧС России", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что вылетела оперативная группа с местными спасателями и сотрудниками центра медицины катастроф. "На борту - оборудование для транспортировки и оказания медицинской помощи", - добавили в пресс-службе. 

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