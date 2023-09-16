В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Еще четверо пострадали

САРАТОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи в Ершовском районе Саратовской области, в результате три человека погибли и четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщили в областной службе спасения.

"В 04:48 [03:48 мск] в службу "112" поступило сообщение о том, что в Ершовском районе на трассе Озинки - Энгельс водитель, управляя автомобилем Lada Largus, протаранил опору ЛЭП. В результате ДТП три человека погибли и четверо пострадали", - сообщили в облспасе.

Пострадавших доставили в больницу. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, среди погибших и пострадавших детей нет. ДТП случилось на 467-м км федеральной трассы Р-208.