16 сентября, 09:50

В Перу в результате взрыва пострадали 15 человек

Среди них было два ребенка, сообщила радиостанция RPP

ТАСС, 16 сентября. Взрыв произошел в нескольких метрах от ночного клуба в Лиме 15 сентября. В результате 15 человек, среди которых 2 ребенка, получили ранения, сообщила местная радиостанция RPP.

По ее информации, все пострадавшие госпитализированы. На место прибыли пять бригад пожарной службы. В момент взрыва клуб был закрыт, пострадали прохожие, находившиеся рядом с заведением.

Как отмечает RPP, таким образом могло быть совершено нападение на местную музыкальную группу, которая должна была провести концерт в ночном клубе. 

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Перу
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