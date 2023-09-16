В Перу в результате взрыва пострадали 15 человек

Среди них было два ребенка, сообщила радиостанция RPP

ТАСС, 16 сентября. Взрыв произошел в нескольких метрах от ночного клуба в Лиме 15 сентября. В результате 15 человек, среди которых 2 ребенка, получили ранения, сообщила местная радиостанция RPP.

По ее информации, все пострадавшие госпитализированы. На место прибыли пять бригад пожарной службы. В момент взрыва клуб был закрыт, пострадали прохожие, находившиеся рядом с заведением.

Как отмечает RPP, таким образом могло быть совершено нападение на местную музыкальную группу, которая должна была провести концерт в ночном клубе.