Порядка 30 прилетов зафиксировали в Белгородской области за сутки

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 16 сентября. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области почти 30 различных боеприпасов, с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по четыре минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

В Белгородском районе, по словам губернатора, в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса, в поселке Разумное был сбит квадрокоптер противника.

Глава региона отметил, что в Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селам Долгое и Кукуевка - 1 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено - зафиксировано четыре прилета.