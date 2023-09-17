В Дагестане задержали модератора Telegram-канала за призывы к митингам и протестам

Мужчина признался, что владелец канала передал ему права администратора

МАХАЧКАЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Правоохранители Дагестана задержали модератора Telegram-канала "Утро Дагестана", призывающего жителей региона выходить на митинги, протесты и провокации. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в Telegram-канале.

"Активно продвигается тезис о том, что задержанный не является одним из модераторов провокационного Telegram-канала. На ниже приведенном видео доказательство того что парень в теме. Более того, задержанный признается в попытках организовать митинги", - написала она.

На опубликованных кадрах, сделанных во время задержания, мужчина признается, что владелец канала передал ему права администратора.

По словам Гариевой, правоохранители продолжают работу по данному инциденту. "Специалисты утверждают, что от наказания уйти не удастся никому", - добавила руководитель пресс-службы.