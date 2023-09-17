16 сентября, 21:43

На севере Бразилии при крушении самолета погибли 14 человек

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

На борту находились 12 туристов и 2 члена экипажа, сообщает телеканал CNN Brasil

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 сентября. /ТАСС/. В авиакатастрофе, произошедшей в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонка на севере Бразилии, в субботу погибли 14 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на префекта муниципалитета Барселуш в штате Амазонас.

По его данным, на борту самолета Embraer Bandeirante находились 12 туристов и 2 члена экипажа. Трагедия произошла около 14:00 по местному времени (21:00 мск), когда самолет совершал посадку на аэродроме, расположенном в 400 км от административного центра штата города Манаус. В момент приземления в этом районе шел ливень.

Телеканал не уточняет, были ли иностранные граждане на борту Embraer. 

Теги:
Бразилия
© Информационное агентство ТАСС
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