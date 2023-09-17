Более 50 тыс. жителям юго-запада Японии рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

Предписания касаются нескольких районов префектур Нагасаки и Сага

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 51 тыс. человек на юго-западе Японии получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за угрозы подтоплений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщил телеканал NHK.

Рекомендации касаются нескольких районов префектур Нагасаки и Сага.

По данным метеорологического управления Японии, там утром в воскресенье интенсивность выпадения осадков достигала 69 мм в час, что усиливает риск выхода из берегов рек и образования оползней в горной местности.

Синоптики прогнозируют, что сильные дожди на юго-западе Японии продолжатся до понедельника. За сутки может выпасть более 200 мм осадков.