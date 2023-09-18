18 сентября, 04:23

В США ищут потерпевший аварию истребитель F-35

AP/ Alex Brandon
© AP/ Alex Brandon

По данным Associated Press, 17 сентября пилот катапультировался в районе Норт-Чарлстона, его госпитализировали

ТАСС, 18 сентября. Власти США ведут поиски истребителя F-35 в Южной Каролине после того, как пилот катапультировался из воздушного судна. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на военных представителей.

По его информации, 17 сентября пилот истребителя катапультировался в районе города Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина) около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Он был госпитализирован в стабильном состоянии. Власти расследуют причины катапультирования пилота.

Его имя не разглашается.

Поиски истребителя ведутся в районе двух озер к северу от Норт-Чарлстона. Как сообщает AP, из-за ухудшения погоды к поиску присоединился вертолет правоохранительных органов штата. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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