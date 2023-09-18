Управление по расследованию особо важных дел СК займется делом об убийстве полицейского

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное после гибели полицейского во время задержания в Солнечногорске, передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

"Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что следователи и криминалисты провели осмотры, в том числе автомобилей. "Изъяты патроны, гильзы, огнестрельное окружение разных видов, смывы, следы, а также ряд предметов, имеющих значение для следствия. В доме подозреваемого проведен обыск", - добавили в главке.

Кроме того, назначены судебно-медицинские, баллистическая, молекулярно-генетическая, физико-техническая и химическая экспертизы, планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.

По данным следствия, 15 сентября экипаж ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по Солнечногорску выявил водителя Mercedes, следовавшего по проезжей части без государственных регистрационных знаков. На требование остановиться водитель продолжил движение. После преследования водитель остановил автомобиль, вышел из него и, достав пистолет, выстрелил в сотрудника полиции. От полученного ранения пострадавший умер на месте происшествия. Подозреваемый был ранен ответным огнем и доставлен в медучреждение для оказания необходимой помощи, где находится до настоящего времени. Следователь допросил его в качестве подозреваемого.