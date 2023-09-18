В отношении директора "Магнитогорскинвестстроя" возбудили дело о мошенничестве

Стоимость похищенных материалов для строительства дорог превышает 2 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении директора муниципального предприятия "Магнитогорскинвестстрой" на сумму свыше 2 млн рублей при махинациях с материалами для строительства дорог. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу", - сказано в сообщении.

По данным следствия, директор муниципального предприятия "Магнитогорскинвестстрой" действовал с сообщником - начальником управления по содержанию объектов благоустройства муниципального предприятия. Летом 2022 года путем обмана подозреваемый похитил материалы, предназначенные для строительства и облагораживания автомобильных дорог. Материалы принадлежали организации, их стоимость превышает 2 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.