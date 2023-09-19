Режим ЧС ввели в 24-м районе Приморья из-за августовского паводка

Жители смогут получить компенсации за причиненный ущерб

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. В Кировском районе Приморья ввели режим ЧС регионального характера.

"Режим ЧС регионального характера введен в Кировском районе. Пострадавшие от продолжительных дождей жители муниципалитета смогут получить выплату в зависимости от ущерба, нанесенного имуществу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме этого режим ЧС продолжает действовать в 23-х муниципалитетах края.

Накануне региональное управление МЧС сообщило, что все частные дома и подвалы многоквартирных домов в Приморье освободились от воды.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 10 млрд рублей.