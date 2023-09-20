В Челябинске возбудили дела в отношении хакера, кравшего пароли от личных кабинетов

По данным следствия, фигурант распространял полученную информацию за деньги в Telegram

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность хакера, который крал у граждан пароли от личных кабинетов на сайтах государственных учреждений и других организаций, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) в отношении жителя региона", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, мужчина использовал специальные компьютерные программы для незаконного доступа к личным кабинетам граждан от интернет-сервисов. Он крал логины и пароли от личных кабинетов на сайтах госучреждений, банковских организаций и распространял полученную информацию за деньги в мессенджере Telegram.