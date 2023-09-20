В Пензенской области упал легкий самолет

На место выехал заместитель пензенского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа местного линейного отдела МВД России на транспорте

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Легкий самолет марки "Бекас" упал в среду в Пензенской области, начата проверка обстоятельств инцидента, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. Информации о пострадавших не приводится.

"По предварительным данным, 20 сентября 2023 года, около 16:10 (время московское), вблизи деревни Князь Умёт в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки "Бекас". Обстоятельства и причины падения устанавливаются", - отмечается в сообщении.

На место происшествия выехал заместитель пензенского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа местного линейного отдела МВД России на транспорте.

Прокуроры изучат соблюдение требований безопасности полетов.