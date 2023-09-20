20 сентября, 15:43
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о контузии ребенка в результате обстрела ВСУ

По словам Алексея Кулемзина, родители отказались от его госпитализации

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Подросток контужен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировском районе Донецка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"В результате варварского обстрела Кировского района по улице Кирова контузию в легкой форме получил ребенок 2010 года рождения. От госпитализации родители отказались", - написал мэр в Telegram-канале.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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