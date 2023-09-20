Суд отказал экс-главе "Яблока" Слабуновой в разблокировке страницы во "ВКонтакте"

Аккаунт заблокировали за размещение недостоверных сведений о ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал законным отказ депутату заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой со стороны администрации соцсети "ВКонтакте" в снятии ограничений с ее личного аккаунта, заблокированного в 2022 году за размещение недостоверных сведений о ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел иск Эмилии Слабуновой к ООО "ВКонтакте" об обязании снять ограничение доступа к интернет-странице в социальной сети "ВКонтакте". Суд в удовлетворении исковых требований отказал", - говорится в сообщении.

Как указала сама истец, ее страница была заблокирована 26 марта 2022 года. Аккаунт она использовала не только как физическое лицо, но и как депутат Законодательного собрания Республики Карелия, руководитель фракции партии "Яблоко" и член ее же федерального политического комитета.

1 июня 2022 года Роскомнадзор сообщил Слабуновой об ограничении доступа к ее странице в связи с неоднократным размещением недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине. Уже 10 июня истец направила сообщение о том, что удалила публикации, которые могли вызвать какие-либо претензии, просила разблокировать страницу, однако ООО "ВКонтакте" отказало. В связи с этим депутат и обратилась с иском в суд.

Как сообщают в пресс-службе судов, представитель "ВКонтакте" на заседание не явился. Однако материалы дела подтвердили, что заместитель генерального прокурора РФ направлял требование об ограничении доступа к странице истца в социальной сети в Роскомнадзор. Ведомство уведомило об этом ООО "ВКонтакте", а то в свою очередь исполнило требование и блокировало аккаунт. "Основанием для ограничения доступа к странице истца явилось наличие недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений. При таких обстоятельствах, действия ООО "ВКонтакте" по отказу в разблокировке страницы истца являются законными", - отмечается в определении суда.

Слабунова - депутат Законодательного собрания Карелии пятого (2011-2016), шестого (2016-2021) и седьмого (с 2021 года) созывов. С 2015 по 2019 года была председателем Российской объединенной демократической партии "Яблоко". В феврале 2023 года Петрозаводский городской суд оштрафовал ее на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ). Обвинение касалось трех эпизодов, в том числе двух публикаций в Telegram-канале депутата, а также ее выступления на парламентском комитете в сентябре 2022 года.