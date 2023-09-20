Пушилин сообщил о гибели женщины в результате украинского обстрела Донецка

По словам врио главы ДНР, еще два человека получили ранения

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Женщина погибла в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), два человека ранены. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Сегодня в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кировского района столицы ДНР погибла женщина, - написал в Telegram-канале Пушилин. - Также ранения получили два мирных жителя".

Кроме того, обстрелами повреждены шесть жилых домов, школа и детский сад в Горловке, Кировском и Петровском районах Донецка.