В Белгороде задержали подозреваемого в поджоге конструкции с символом Z

При обыске у него обнаружены предметы, схожие с гранатой и тротиловой шашкой

БЕЛГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали 28-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде. При обыске у него обнаружены предметы, схожие с гранатой и тротиловой шашкой, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 28-летний житель Калининградской области", - сообщили в ведомстве.

В ночь на понедельник в дежурную часть УМВД России по Белгороду поступило сообщение о том, что на проспекте Ватутина неизвестный поджег инсталляцию в виде буквы Z. Камера зафиксировала момент, видеозапись была передана в полицию.

Как сообщили в пресс-службе, во время обыска в комнате общежития, где поселился подозреваемый, были обнаружены предметы, конструктивно схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой. "Они изъяты и направлены на исследование", - добавили в ведомстве.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений на территории региона.