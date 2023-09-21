В Северной Осетии на горе Казбек 11 альпинистов попали под камнепад

Группа альпинистов не была зарегистрирована в МЧС России

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Группа альпинистов из 11 человек попала под камнепад на горе Казбек в Северной Осетии, одна альпинистка получила серьезные травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"На горе Казбек начата поисково-спасательная операция. Группа альпинистов из 11 человек, совершавшая восхождение на вершину горы, на высоте 3 100 м попала под камнепад. Одна из ее участниц получила серьезные травмы", - говорится в сообщении.

Группа, включающая альпинистов из разных городов РФ, не была зарегистрирована в МЧС России. Информация о происшествии поступила в экстренную службу от третьего лица, имеющего с ней связь.

Отмечается, что в это же время на горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На данный момент они изменили свой маршрут, направившись на помощь к потерпевшим бедствие альпинистам. Кроме того, на помощь выдвинулась вторая группа спасателей из пяти человек.