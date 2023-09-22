В суд поступило дело готовившего атаку самодельными ракетами на "Уралвагонзавод"

Виктору Расторгуеву вменяется приготовление к теракту и покушение на незаконное изготовление взрывчатых устройств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело Виктора Расторгуева, которого задержали при подготовке террористической атаки самодельными ракетами на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, поступило в Центральный окружной военный суд. Об этом говорится в картотеке суда.

Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, "его преступные действия были квалифицированы по этим статьям УК РФ, так как ему не удалось довести их до конца, <...> он был задержан". Что касается покушения на изготовление взрывчатых устройств - в ходе расследования оказалось, что собранное взрывное устройство оказалось непригодным к использованию, несмотря на правильно подобранные компоненты", - добавил собеседник.

Согласно документам, Расторгуеву вменяется приготовление к теракту и покушение на незаконное изготовление взрывчатых устройств.

О задержании и аресте за попытку теракта в Нижнем Тагиле мужчины, который переехал на Урал из Украины в 2014 году, управление ФСБ РФ по Свердловской области сообщало в октябре 2022 года. Позднее в пресс-службе ТАСС уточнили, что мужчина оборудовал в подвале дома бункер, в котором изготавливал самодельные ракеты, которыми планировал атаковать "Уралвагонзавод".