В ДНР к 24 годам приговорили бойца ВСУ за убийство мужчины, попросившего зарядить телефон

Виталия Катранича признали виновным в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, незаконном лишении свободы и в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 24 годам лишения свободы старшину разведроты ВСУ Виталия Катранича, застрелившего жителя Мариуполя, который просил помочь зарядить мобильный телефон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Катранича к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

По данным следствия, 28 февраля 2022 года один из жителей Мариуполя пришел на расположенную в четырехэтажном здании боевую позицию украинских военнослужащих с просьбой помочь зарядить мобильный телефон. "Катранич задержал гражданина, заподозрив его в принадлежности к воинским формированиям ДНР. Он отвел мужчину со связанными за спиной руками на ведущую в подвал здания лестничную площадку и вскоре, убедившись, что задержанный не имеет никакого отношения к участию в вооруженном конфликте, но продолжая испытывать неприязнь к местному населению, расстрелял его из автомата", - рассказали в ГВП.

Подсудимый признан виновным в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, незаконном лишении свободы и в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.