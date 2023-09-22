На Алтае в ДТП с междугородним автобусом пострадали семь человек

По предварительным данным прокуратуры региона, все живы

ТАСС, 22 сентября. Семь пассажиров междугороднего автобуса, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП в Бийске Алтайского края. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Есть предварительная информация о том, что пострадали семь пассажиров, детей среди них нет. Предварительно, все живы. На место выехала группа, в том числе прокурор", - рассказали в ведомстве.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, что столкнулись автобус, двигавшийся по маршруту Бийск - Белокуриха, и мусоровоз. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, обстоятельства ДТП выясняются.