В Белгородской области за сутки зафиксировали более 120 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 120 боеприпасов, в результате обстрелов повреждены три дома, линии газо- и электроснабжения, два автомобиля и комбайн, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое - установлено 24 прилета. <…> В одном частном домовладении повреждения получили фасад, крыша, ограждения, выбиты окна. Также повреждены один легковой автомобиль, линии газо- и электроснабжения. Сейчас ЛЭП и газопроводная линия восстановлены", - написал губернатор.

Также на окраинах сел Староселье и Прилесье с БПЛА было сброшено по одному осколочному боеприпасу, по окраине села Репяховка ВСУ выпустили два минометных снаряда, по окраине поселка Прилесье - три минометных и восемь артиллерийских снарядов.

В Шебекинском округе 21 сентября ВСУ из миномета обстреляли село Новая Таволжанка - зафиксировано пять прилетов. В результате обстрела повреждения получил один автомобиль, на одном из предприятий повреждены ворота и остекление. По селу Середа выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Балки - 3 артиллерийских снаряда, по поселку Первомайский - 3 минометных снаряда, по селу Терезовка - 4 артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" - 1 минометный снаряд. "Под артиллерийский обстрел попало село Максимовка - установлено 12 прилетов. Пострадавших нет. Повреждения получили два частных домовладения и линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - сообщил Гладков.

В Белгородском районе по селу Наумовка в четверг было выпущено 20 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 3. В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - установлено пять прилетов. В Валуйском городском округе из миномета обстреляли село Долгое - зафиксировано три прилета, поврежден один грузовой автомобиль. По селу Вериговка было выпущено два минометных снаряда, по окраине села Новопетровка - шесть минометных снарядов. "В результате обстрела в Новопетровке поврежден комбайн", - написал губернатор.

В пятницу под обстрел ВСУ попал хутор Валковский Белгородского района, пострадавших нет. "Осколками снаряда выбиты окна в одном частном домовладении, а также повреждена крыша сарая. На месте работают оперативные службы, подворовой обход территории продолжается", - добавил губернатор.